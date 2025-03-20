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Шевченко вернулся в сборную Украины — что известно

20 марта 2025 14:20
Иван Крутогоров - Редактор
Шевченко срочно приехал в сборную Украины для беседы с Ребровым
Андрей Шевченко (справа) в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прибыл в лагерь сборной Украины. Телеоператоры зафиксировали, как бывший наставник национальной команды зашел в гостиницу, где остановилась делегация.

Команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией в Испании, напоминает Instagram-канал УАФ. 

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Сборная Украины уже сегодня сыграет первый из двух официальных мартовских поединков. От результатов противостояния с Бельгией будет зависеть, сможет ли команда Сергея Реброва выйти в элитный дивизион Лиги Наций. 

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко раздает автографы. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко поможет команде

Президент УАФ Андрей Шевченко пополнил группу поддержки "сине-желтых". Глава украинского футбола приехал в испанский город Мурсия, где подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами на стадионе "Эстадио Энрике Рока де Мурсия".

Шевченко поддержал игроков перед матчем, ставки в котором очень высоки. Поединок начнется уже в 21:45 по киевскому времени. Главным судьей встречи станет швейцарец Сандро Шерер. В этом матче сборной Украины не сможет помочь Артем Довбик, который накануне получил травму на тренировке. 

Напомним, у болельщиков сборной Украины могут возникнуть сложности с просмотром матча против Бельгии. 

Сергей Ребров откровенно ответил на вопрос о конфликте с Андреем Шевченко. 

Криштиану Роналду уже через несколько месяцев может подписать контракт с европейским клубом. 

Беллингем летом станет игроком английского "Манчестер Юнайтед", который вступил в борьбу за полузащитника. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Лига Наций
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