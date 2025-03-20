Шевченко срочно приехал в сборную Украины для беседы с Ребровым

Андрей Шевченко (справа) в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прибыл в лагерь сборной Украины. Телеоператоры зафиксировали, как бывший наставник национальной команды зашел в гостиницу, где остановилась делегация.

Команда Сергея Реброва сыграет с Бельгией в Испании, напоминает Instagram-канал УАФ.

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Сборная Украины уже сегодня сыграет первый из двух официальных мартовских поединков. От результатов противостояния с Бельгией будет зависеть, сможет ли команда Сергея Реброва выйти в элитный дивизион Лиги Наций.

Андрей Шевченко раздает автографы. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко поможет команде

Президент УАФ Андрей Шевченко пополнил группу поддержки "сине-желтых". Глава украинского футбола приехал в испанский город Мурсия, где подопечные Сергея Реброва сыграют с бельгийцами на стадионе "Эстадио Энрике Рока де Мурсия".

Шевченко поддержал игроков перед матчем, ставки в котором очень высоки. Поединок начнется уже в 21:45 по киевскому времени. Главным судьей встречи станет швейцарец Сандро Шерер. В этом матче сборной Украины не сможет помочь Артем Довбик, который накануне получил травму на тренировке.

Напомним, у болельщиков сборной Украины могут возникнуть сложности с просмотром матча против Бельгии.

Сергей Ребров откровенно ответил на вопрос о конфликте с Андреем Шевченко.

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