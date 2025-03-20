Шевченко терміново приїхав до збірної України для бесіди з Ребровим

Андрій Шевченко (праворуч) у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко прибув до табору збірної України. Телеоператори зафіксували, як колишній наставник національної команди зайшов до готелю, де зупинилася делегація.

Команда Сергія Реброва зіграє з Бельгією в Іспанії, нагадує Instagram-канал УАФ.

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Збірна України вже сьогодні зіграє перший із двох офіційних березневих поєдинків. Від результатів протистояння з Бельгією залежатиме, чи зможе команда Сергія Реброва вийти в елітний дивізіон Ліги Націй.

Андрій Шевченко роздає автографи. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко допоможе команді

Президент УАФ Андрій Шевченко поповнив групу підтримки "синьо-жовтих". Очільник українського футболу приїхав до іспанського міста Мурсія, де підопічні Сергія Реброва зіграють із бельгійцями на стадіоні "Естадіо Енріке Рока де Мурсія".

Шевченко підтримав гравців перед матчем, ставки в якому дуже високі. Поєдинок розпочнеться вже о 21:45 за київським часом. Головним суддею зустрічі стане швейцарець Сандро Шерер. У цьому матчі збірній України не зможе допомогти Артем Довбик, який напередодні отримав травму на тренуванні.

Нагадаємо, у вболівальників збірної України можуть виникнути складнощі з переглядом матчу проти Бельгії.

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