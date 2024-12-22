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Шевченко отреагировал на победу Усика над Фьюри

22 декабря 2024 03:24
Алексей Паламарчук - Редактор
Шевченко поздравил Усика с победой над Фьюри
Андрей Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Алексей Паламарчук - Редактор

Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри и сохранил за собой чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC. Лучшие моменты боя Усик — Фьюри здесь. Теперь украинца массово поздравляют как иностранцы, так и земляки.

Президент УАФ и легендарный футболист Андрей Шевченко поздравил украинского чемпиона в своем Instagram.

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Он выложил совместное фото с Усиком. А также кратко прокомментировал его успех.

Что написал Шевченко

"С победой, чемпион! Гордимся тобой! Слава Украине!", – написал он.

Александр Усик одолел Тайсона Фьюри в 12-раундовом зрелищном бою. Все трое судей присудили победу именно украинцу.

Фьюри уже успел заявить, что победил, а судьи сделали Усику "рождественский подарок".

Напомним, самые интересные эпизоды прошедшего поединка доступны в нашей текстовой трансляции.

После поединка Усик поднял над головой оригинальную саблю гетмана Украины Ивана Мазепы.

Усик после победы согласился дать реванш Даниэлю Дюбуа, этот бой станет поединком за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе.

спорт Александр Усик Андрей Шевченко бокс Усик — Фьюри 2

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