Шевченко привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Олександр Усик вдруге переміг британця Тайсона Ф'юрі та зберіг за собою чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO та WBC. Найкращі моменти бою Усик — Ф'юрі тут. Тепер українця масово вітають як іноземці, так і земляки.

Президент УАФ та легендарний футболіст Андрій Шевченко вже привітав українського чемпіона у своєму Instagram.

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Він виклав спільне фото з Усиком. А також коротко прокоментував його успіх.

Що написав Шевченко

"З перемогою, чемпіоне! Пишаємось тобою! Слава Україні!", — написав він.

Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у 12-раундовому видовищному бою. Усі троє суддів присудили перемогу саме українцю.

Ф'юрі вже встиг заявити, що переміг, а судді зробили Усику "різдвяний подарунок".

Нагадаємо, найцікавіші епізоди минулого поєдинку доступні в нашій текстовій трансляції.

Після поєдинку Усик підняв над головою оригінальну шаблю гетьмана України Івана Мазепи.

Усик після перемоги погодився дати реванш Даніелю Дюбуа, цей бій стане поєдинком за звання абсолютного чемпіона в надважкій вазі.