Шевченко встретился с Макроном в годовщину теракта в Париже

Шевченко встретился с Макроном и выразил соболезнования французам
Сборная Украины по футболу 13 ноября в Париже сыграет против команды Франции. Хозяева не хотели играть в этот день, поскольку он является годовщиной ужасно теракта.
В связи с годовщиной в Париже прошли мероприятия с участием президента Франции Эмануэля Макрона. Также посетил их глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, сообщили в УАФ.
Шевченко встретился с Макроном
Во время церемонии Шевченко выразил солидарность украинского народа с Францией, подчеркнув, что украинцы хорошо понимают боль, вызванную террористическими нападениями.
Глава УАФ напомнил, что Украина ежедневно переживает ракетные обстрелы и атаки дронов со стороны России, которые уносят жизни мирных граждан. По словам Шевченко, этот опыт делает украинцев еще ближе к французам в понимании ценности мира, свободы и человеческой жизни.
Президент УАФ подчеркнул, что в такие трагические моменты важнейшим является единство против сил зла.
Отметим, что 13 ноября 2015 года во время террористических атак в Париже погиб 131 человек, более 400 получили ранения. Одним из мест трагедии стал стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени, где проходил футбольный матч Франция — Германия.
