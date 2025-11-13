Шевченко встретился с Макроном в годовщину теракта в Париже

Андрей Шевченко и Эмануэль Макрон. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу 13 ноября в Париже сыграет против команды Франции. Хозяева не хотели играть в этот день, поскольку он является годовщиной ужасно теракта.

В связи с годовщиной в Париже прошли мероприятия с участием президента Франции Эмануэля Макрона. Также посетил их глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, сообщили в УАФ.

Реклама

Читайте также:

Андрей Шевченко и Эмануэль Макрон. Фото: УАФ

Шевченко встретился с Макроном

Во время церемонии Шевченко выразил солидарность украинского народа с Францией, подчеркнув, что украинцы хорошо понимают боль, вызванную террористическими нападениями.

Глава УАФ напомнил, что Украина ежедневно переживает ракетные обстрелы и атаки дронов со стороны России, которые уносят жизни мирных граждан. По словам Шевченко, этот опыт делает украинцев еще ближе к французам в понимании ценности мира, свободы и человеческой жизни.

Президент УАФ подчеркнул, что в такие трагические моменты важнейшим является единство против сил зла.

Отметим, что 13 ноября 2015 года во время террористических атак в Париже погиб 131 человек, более 400 получили ранения. Одним из мест трагедии стал стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени, где проходил футбольный матч Франция — Германия.

Напомним, экс-футболист сборной Украины Михаил Мудрик может избежать четырехлетнего отстранения.

Перед матчем со сборной Исландии Украина может оказаться в сложной кадровой ситуации.

Сборная Украины по футзалу уже победила Францию, как и в матче за подиум чемпионата мира.