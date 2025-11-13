Шевченко зустрівся з Макроном у річницю теракту в Парижі

Андрій Шевченко та Емануель Макрон. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 13 листопада в Парижі зіграє проти команди Франції. Господарі не хотіли грати в цей день, оскільки він є річницею жахливо теракту.

У зв'язку з річницею у Парижі пройшли заходи за участю президента Франції Емануеля Макрона. Також відвідав їх глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко, повідомили в УАФ.

Шевченко зустрівся з Макроном

Під час церемонії Шевченко висловив солідарність українського народу з Францією, наголосивши, що українці добре розуміють біль, спричинений терористичними нападами.

Глава УАФ нагадав, що Україна щодня переживає ракетні обстріли та атаки дронів з боку Росії, які забирають життя мирних громадян. За словами Шевченка, цей досвід робить українців ще ближчими до французів у розумінні цінності миру, свободи та людського життя.

Президент УАФ підкреслив, що у такі трагічні моменти найважливішою є єдність проти сил зла.

Зазначимо, що 13 листопада 2015 року під час терористичних атак у Парижі загинула 131 людина, понад 400 отримали поранення. Одним із місць трагедії став стадіон "Стад де Франс" у Сен-Дені, де відбувався футбольний матч Франція — Німеччина.

