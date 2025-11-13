Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко зустрівся з Макроном та висловив співчуття французам

Шевченко зустрівся з Макроном та висловив співчуття французам

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 16:54
Оновлено: 17:22
Шевченко зустрівся з Макроном у річницю теракту в Парижі
Андрій Шевченко та Емануель Макрон. Фото: УАФ

Збірна України з футболу 13 листопада в Парижі зіграє проти команди Франції. Господарі не хотіли грати в цей день, оскільки він є річницею жахливо теракту.

У зв'язку з річницею у Парижі пройшли заходи за участю президента Франції Емануеля Макрона. Також відвідав їх глава Української асоціації футболу Андрій Шевченко, повідомили в УАФ.

Реклама
Читайте також:
Андрей Шевченко и Эммануэль Макрон
Андрій Шевченко та Емануель Макрон. Фото: УАФ

Шевченко зустрівся з Макроном

Під час церемонії Шевченко висловив солідарність українського народу з Францією, наголосивши, що українці добре розуміють біль, спричинений терористичними нападами.

Глава УАФ нагадав, що Україна щодня переживає ракетні обстріли та атаки дронів з боку Росії, які забирають життя мирних громадян. За словами Шевченка, цей досвід робить українців ще ближчими до французів у розумінні цінності миру, свободи та людського життя.

Президент УАФ підкреслив, що у такі трагічні моменти найважливішою є єдність проти сил зла.

Зазначимо, що 13 листопада 2015 року під час терористичних атак у Парижі загинула 131 людина, понад 400 отримали поранення. Одним із місць трагедії став стадіон "Стад де Франс" у Сен-Дені, де відбувався футбольний матч Франція — Німеччина.

Нагадаємо, ексфутболіст збірної України Михайло Мудрик може уникнути чотирирічного відсторонення.

Перед матчем зі збірною Ісландії Україна може опинитися в складній кадровій ситуації.

Збірна України з футзалу вже перемогла Францію як і в матчі за подіум чемпіонату світу.

Франція Емманюель Макрон УАФ футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації