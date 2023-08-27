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Шевченко трогательно поздравил Усика с победой над Дюбуа

27 августа 2023 02:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шевченко трогательно поздравил Усика с победой над Дюбуа
Андрей Шевченко после боя. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал итог боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Легендарный спортсмен поздравил боксера. 

Шевченко рассказал, как Усик объединяет украинцев, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Александр Усик сумел защитить свои чемпионские титулы в бою против Даниэля Дюбуа. Украинец провел сложный бой против британца, который младше его на 11 лет. Усик одержал уверенную победу. 

Андрей Шевченко
Шевченко прокомментировал победу Усика. Скриншот YouTube

Слова Шевченко 

Украинец дважды отправил Дюбуа в нокдаун, и после второго из них рефери остановил поединок. Александр Усик был признан победителем противостояния. Он танцевал, заряжал публику позитивными эмоциями, благодарил ВСУ и соотечественников. 

Из всех теплых слов в адрес Александра Усика выделим комментарий Андрея Шевченко, который посетил это противостояние. Бывший футболист наблюдал за боем из первых рядов. 

"Я очень рад быть здесь, ведь это был замечательный поединок. Испытываю огромную радость из-за того, что Усик победил. Ему было непросто, но Александр преодолел трудности. Он заслужил эту победу. 

Уверен, что большинство украинцев в этот вечер объединились у экранов, чтобы поддержать Усика. Я очень за него рад. Александр часто приезжал в лагерь сборной Украины, когда я работал с национальной командой. Он всегда нас поддерживал и заряжал позитивными эмоциями", — рассказал Андрей Шевченко. 

Напомним, Усик ярко вышел на бой с Дюбуа: видео. 

Усик упал в пятом раунде из-за нечестно приема Дюбуа. 

Александр Усик посвятил победу над Даниэлем Дюбуа Украине и ВСУ. 

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