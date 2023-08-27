Усик посвятил победу над Дюбуа Украине и ВСУ

Усик победил нокаутом. Фото: Reuters

Александр Усик увереннее выглядел в поединке против Даниэля Дюбуа и победил нокаутом в 9 раунде. После боя украинец посвятил победу родным и Родине.

Все подробности поединка можно узнать из текстового онлайн боя Усик-Дюбуа на Новости.

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Британец пробил ниже пояса украинцу и не некоторое время поединок прервали, но его челюсть получила месть. В среднем по активности и количеству ударов Усик вел во встрече с Дюбуа. Он унес большинство раундов. Когда соперник почувствовал, что уступает, попытался прервать сражение ударом ниже пояса.

Поднялся и сумел победить

Поединок прервали примерно на 5 минут, Усик долго не мог встать и отходил от такого неприятного и запретного приема. Но продолжил и начал попадать по Даниэлю еще громче, пока не отправил его мощным ударом в челюсть в 9 раунде.

Усик получил ниже пояса. Фото: Reuters

"Благодарю вас за поддержку. Я посвящаю этот поединок моей Украине и ВСУ" , — сказал Александр Усик после победы.

Бой Усик – Дюбуа состоялся в польском Вроцлаве. На кону было звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA (Всемирно-боксёрской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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