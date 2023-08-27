Усик присвятив перемогу над Дюбуа Україні та ЗСУ

Усик переміг нокаутом. Фото: Reuters

Олександр Усик більш впевнено виглядав у поєдинку проти Даніеля Дюбуа та переміг нокаутом в 9 раунді. Після бою українець присвятив перемогу рідним та Батьківщині.

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Британець пробив нижче поясу українцю та не деякий час поєдинок перервали, але його щелепа зазнала помсти. У середньому за активністю та кількості ударів Усик вів у зустрічі з Дюбуа. Він забрав більшість раундів. Коли суперник відчув, що поступається, спробував перервати бій ударом нижче поясу.

Підвівся та спромігся звитяги

Поєдинок перервали приблизно на 5 хвилин, Усик довго не міг підвестися та відходив від такого неприємного та забороненого прийому. Але продовжив та почав влучати по Даніелю ще гучніше, поки не відправив його потужним ударом в щелепу у 9 раунді.

Усик отримав нижче поясу. Фото: Reuters

"Дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", — сказав Олександр Усик після перемоги.

Бій Усик — Дюбуа відбувся у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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