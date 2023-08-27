Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик присвятив перемогу над Дюбуа Україні та ЗСУ arrow

Усик присвятив перемогу над Дюбуа Україні та ЗСУ

27 серпня 2023 01:56
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Усик присвятив перемогу над Дюбуа Україні та ЗСУ
Усик переміг нокаутом. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Олександр Усик більш впевнено виглядав у поєдинку проти Даніеля Дюбуа та переміг нокаутом в 9 раунді. Після бою українець присвятив перемогу рідним та Батьківщині.

Усі подробиці поєдинку можна дізнатися з текстового онлайн бою Усик-Дюбуа на Новини.LIVE

Читайте також:

Британець пробив нижче поясу українцю та не деякий час поєдинок перервали, але його щелепа зазнала помсти. У середньому за активністю та кількості ударів Усик вів у зустрічі з Дюбуа. Він забрав більшість раундів. Коли суперник відчув, що поступається, спробував перервати бій ударом нижче поясу. 

Підвівся та спромігся звитяги

Поєдинок перервали приблизно на 5 хвилин, Усик довго не міг підвестися та відходив від такого неприємного та забороненого прийому. Але продовжив та почав влучати по Даніелю ще гучніше, поки не відправив його потужним ударом в щелепу у 9 раунді.

усик
Усик отримав нижче поясу. Фото: Reuters

"Дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ", — сказав Олександр Усик після перемоги.

Бій Усик — Дюбуа відбувся у польському Вроцлаві. На кону було звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньо боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, Мудрик та Лукаку покинуть "Челсі": на гравців чекають в Італії.

Луческу можуть звільнити з "Динамо" через гучний скандал.

Лунін піде з "Реала": Анчелотті зробив вибір.

Бех-Романчук виграла срібло чемпіонату світу: відео неймовірного стрибка українки

Гравцем "Шахтаря" зацікавився "Галатасарай": готується трансфер.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 26 серпня: авіакатастрофа на Житомирщині та повернення дітей з ТОТ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз