Шевченко зворушливо привітав Усика з перемогою над Дюбуа

Андрій Шевченко після бою. Скриншот YouTube

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прокоментував результат бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Легендарний спортсмен привітав боксера.

Шевченко розповів, як Усік об'єднує українців, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик зумів захистити свої чемпіонські титули у бою проти Даніеля Дюбуа. Українець провів складний бій проти британця, який молодший за нього на 11 років. Усик здобув впевнену перемогу.

Шевченко прокоментував перемогу Усика. Скриншот YouTube

Слова Шевченка

Українець двічі відправив Дюбуа до нокдауну, і після другого з них рефері зупинив поєдинок. Олександра Усика було визнано переможцем протистояння. Він танцював, заряджав публіку позитивними емоціями, дякував ЗСУ та співвітчизникам.

Зі всіх теплих слів на адресу Олександра Усика виділимо коментар Андрія Шевченка, який відвідав це протистояння. Колишній футболіст спостерігав за боєм із перших рядів.

"Я дуже радий бути тут, адже це був чудовий поєдинок. Відчуваю величезну радість через те, що Усик переміг. Йому було непросто, але Олександр подолав труднощі. Він заслужив на цю перемогу.

Впевнений, що більшість українців цього вечора об'єдналися біля екранів, щоби підтримати Усика. Я дуже за нього радий. Олександр часто приїжджав до табору збірної України, коли я працював із національною командою. Він завжди нас підтримував і заряджав позитивними емоціями", — розповів Андрій Шевченко.

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