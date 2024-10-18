Шищенко объяснил, как Оболонь планирует обыграть Динамо

Сергей Шищенко во время тренировки. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Киевская "Оболонь" готовится к матчу чемпионата Украины против "Динамо". Главный тренер столичной команды Сергей Шищенко объяснил, как его подопечные сыграют с лидерами УПЛ.

У Шищенко есть план на игру, который должен помочь его команде отобрать очки у фаворита, сообщает официальный сайт "Оболони".

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В субботу, 19 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором "Оболонь-Бровар" примет "Динамо". Наставник "пивоваров" Сергей Шищенко доволен, как его команда подготовилась к противостоянию. Тренер "Оболони" рассчитывает, что его подопечные остановят соперника.

Игроки "Оболони" готовятся к матчу. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Шансы "пивоваров" на победу

Шищенко высоко оценил перспективы своих подопечных на успех в игре с фаворитом турнира. Наставнику понравилось, как футболисты работали на тренировках в то время, как часть игроков "Динамо" играла в национальной сборной Украины.

"Это будет киевское дерби. Для нас каждый поединок важен, поэтому как-то настраивать на "Динамо" я не вижу смысла. Ребята понимают, что каждый матч нам нужно играть на победу, нам нужно двигаться вперед, улучшить действия команды и побеждать", — заявил Шищенко.

Тренер "Оболони" заявил, что у его команды готов план на игру. Футболисты будут действовать внимательно и дисциплинировано в обороне. По мнению Шищенко, это поможет его команде одержать победу.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может провести вторую часть сезона в аренде во французском клубе.

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