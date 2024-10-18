Шищенко пояснив, як ФК Оболонь-Бровар планує обіграти Динамо

Сергій Шищенко під час тренування. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Київська "Оболонь" готується до матчу чемпіонату України проти "Динамо". Головний тренер столичної команди Сергій Шищенко пояснив, як його підопічні зіграють із лідерами УПЛ.

Шищенко має план на гру, який має допомогти його команді відібрати очки у фаворита, повідомляє офіційний сайт "Оболоні".

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У суботу, 19 жовтня, відбудеться матч 10-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Оболонь-Бровар" прийме "Динамо". Наставник "пивоварів" Сергій Шищенко задоволений тим, як його команда підготувалася до протистояння. Тренер "Оболоні" розраховує, що його підопічні зупинять суперника.

Гравці "Оболоні" готуються до матчу. Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Шанси "пивоварів" на перемогу

Шищенко високо оцінив перспективи своїх підопічних на успіх у грі із фаворитом турніру. Наставнику сподобалося, як футболісти працювали на тренуваннях у той час, як частина гравців "Динамо" грала у національній збірній України.

"Це буде київське дербі. Для нас кожен поєдинок важливий, тому якось налаштовувати на "Динамо" я не бачу сенсу. Хлопці розуміють, що кожен матч нам потрібно грати на перемогу, нам треба рухатися вперед, покращити дії команди та перемагати", — заявив Шищенко.

Тренер "Оболоні" заявив, що у його команди готовий план на гру. Футболісти діятимуть уважно та дисципліновано в обороні. На думку Шищенка, це допоможе його команді здобути перемогу.

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