Эксперт назвал сильные и слабые стороны сына Олега Саленко

Футболист киевского "Динамо" Роман Саленко во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Киевское "Динамо" активно привлекает молодежь в основную команду. И в последнее время все больше делает ставку именно на нее, а не на новичков.

Блогер Михаил Смоловой проанализировал сильные и слабые стороны одного из таких игроков, полузащитника "Динамо" Романа Саленко, сообщает "ТаТоТаке".

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Смоловой о Саленко

Михаил Смоловой сравнил Романа Саленко с несколькими игроками УПЛ — в первую очередь, с Шевченко из "Кривбасса" и Крушинским из "Полесья".

"То есть это такой коренастый, сильный, мощный футболист, который может делать рывки и ускорения, который может сделать хорошую подачу, который может нанести неплохой удар, который может дать в некоторых матчах даже неплохой объем защитной разрушительной работы", — отметил он.

Но, по словам Смолова, у всех них очень трудно выделить какие-то отдельные очень сильные качества.

"Мне кажется, что с этим может быть проблема. Ты четко не знаешь одну-две сильные стороны и как их можно конкретно использовать уже сегодня в Динамо", — добавил он.

Смоловой резюмировал, что пока что Саленко — очень большой и массивный "кусок пластилина". С ним еще должны работать тренеры, чтобы интегрировать игрока в командную игру и развить какую-то основную его функцию.

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