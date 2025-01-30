Експерт назвав сильні та слабкі сторони сина Олега Саленка

Футболіст київського "Динамо" Роман Саленко під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Київське "Динамо" активно залучає молодь до основної команди. І останнім часом все більше робить ставку саме на неї, а не на новачків.

Блогер Михайло Смоловий проаналізував сильні та слабкі сторони одного із таких гравців, півзахисника "Динамо" Романа Саленка, повідомляє "ТаТоТаке".

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Смоловий про Саленка

Михайло Смоловий порівняв Романа Саленка з кількома гравцями УПЛ — в першу чергу, з Шевченком з "Кривбаса" та Крушинським з "Полісся".

"Тобто це такий кремезний, сильний, потужний футболіст, який може робити ривки та прискорення, який може зробити хорошу подачу, який може завдати непоганого удару, який може дати в деяких матчах навіть непоганий обсяг захисної руйнівної роботи", — зазначив він.

Але, за словами Смолового, у всіх них дуже важко виділити якісь окремі дуже сильні якості.

"Мені здається, що з цим може бути проблема. Ти чітко не знаєш одну-дві сильні сторони і як їх можна конкретно використати вже сьогодні в Динамо", — додав він.

Смоловий резюмував, що поки що Саленко — дуже великий та масивний "шматок пластиліну". З ним ще мають працювати тренери, щоб інтегрувати гравця у командну гру та розвинути якусь основну його функцію.

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