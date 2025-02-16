Известный игрок внезапно вернулся в клуб УПЛ

ФК "Полесье" на сборах. Фото: instagram.com/fcpolissya

В чемпионате Украины по футболу произошло возвращение, которое, похоже, претендует на звание самого неожиданного в сезоне. Речь идет о клубе, который претендует на высокие места в УПЛ.

Конголезец Бени Макуана вернулся в состав житомирского "Полесья", сообщает Tribuna.com, ссылаясь на слова главного тренера Имада Ашура.

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Правда, с самим возвращением для игрока не будет все так просто. Тем не менее, похоже, игрок вновь связывает свое будущее с клубом из Житомира.

Бени Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya

Что известно о возвращении Макуана

"Я думаю, интервью президента уже все слышали. Принято решение, что он должен присоединиться вскоре к лагерю второй команды", — отметил Имад Ашур.

Тренер "Полесья" добавил, что конголезец не проходил сборы, а у второй команды они начались позже.

"Далее мы будем решать по поводу его интеграции в клубе", — резюмировал он.

В начале января Бени Макуана сообщил, что покидает "Полесье". Сейчас игрок вернулся в клуб.

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