Відомий гравець раптово повернувся до клубу УПЛ

ФК "Полісся" на зборах. Фото: instagram.com/fcpolissya

У чемпіонаті України з футболу сталося повернення, яке, схоже, претендує на звання найбільш несподіваного у сезоні. Мова йде про клуб, який претендує на високі місця в УПЛ.

Конголезець Бені Макуана повернувся до складу житомирського "Полісся", повідомляє Tribuna.com, посилаючись на слова головного тренера Імада Ашура.

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Бені Макуана. Фото: instagram.com/fcpolissya

Що відомо про повернення Макуана

"Я думаю, інтерв'ю президента вже всі чули. Ухвалено рішення, що він має приєднатись незабаром до табору другої команди", — зазначив Імад Ашур.

Тренер "Полісся" додав, що конголезець не проходив збори, а у другої команди вони розпочались пізніше.

"Далі ми будемо вирішувати з приводу його інтеграції в клубі", — резюмував він.

На початку січня Бені Макуана повідомив, що залишає "Полісся". Зараз гравець повернувся до клубу.

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