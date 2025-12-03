Видео
Главная Спорт Шовковский эмоционально высказался о смерти легенды Динамо

Шовковский эмоционально высказался о смерти легенды Динамо

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:11
Шовковский эмоционально высказался о смерти Мунтяна
Александр Шовковский на тренерской скамейке. Фото: УНИАН

Смерть Владимира Мунтяна стала тяжелым ударом для киевского "Динамо" и всей украинской футбольной семьи. Один из самых титулованных игроков в истории клуба ушёл на 80-м году жизни после долгой болезни. Для поколения болельщиков Мунтян был частью эпохи, а для людей внутри футбола — символом школы, традиций и характера "бело-синих".

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Шовковский узнал новость вместе со всей страной и на своей странице в Instagram подчеркнул, насколько значимой фигурой был Мунтян.

Читайте также:

Александр Шовковский напомнил, что легенда киевлян стоял у истоков целого поколения украинских футболистов, и многие из них сделали первые шаги в профессиональном футболе именно под его руководством.

Владимир Мунтян
Владимир Мунтян во время игры ветеранов. Фото: УНИАН

Воспоминания Шовковского о Мунтяне связаны не только с футболом, но и с человеческой поддержкой, которую тот оказывал молодым игрокам. По словам экс-тренера, Мунтян умел шутить, вдохновлять и давать правильные слова в нужный момент, оставаясь человеком, которого невозможно забыть.

Что Шовковский сказал о Мунтяне

Тренер вспомнил момент, который определил его путь в национальную сборную. В финальном обращении экс-наставник "Динамо" рассказал о своем первом серьезном шаге в карьеру под руководством Мунтяна. 

"Свои первые шаги в сборной я делал под его руководством. Помню, как он пожелал мне удачи перед вызовом в национальную команду — тогда я подумал, что он шутит. Он любил шутить. И таким он останется в моей памяти. Спасибо ему за все и вечная светлая память", — написал Шовковский.

спорт футбол Динамо Александр Шовковский Владимир Мунтян Сборная СССР
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
