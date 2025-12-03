Шовковський емоційно висловився про смерть Мунтяна

Олександр Шовковський на тренерській лавці. Фото: УНІАН

Смерть Володимира Мунтяна стала важким ударом для київського "Динамо" та усієї української футбольної родини. Один із найтитулованіших гравців в історії клубу пішов на 80-му році життя після довгої хвороби. Для покоління вболівальників Мунтян був частиною епохи, а для людей всередині футболу — символом школи, традицій та характеру "біло-синіх".

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський дізнався новину разом з усією країною і на своїй сторінці в Instagram наголосив, наскільки значущою фігурою був Мунтян.

Олександр Шовковський нагадав, що легенда киян стояв біля початку цілого покоління українських футболістів, і багато хто з них зробив перші кроки в професійному футболі саме під його керівництвом.

Володимир Мунтян під час гри ветеранів. Фото: УНІАН

Спогади Шовковського про Мунтяна пов'язані не тільки з футболом, а й із людською підтримкою, яку той надавав молодим гравцям. За словами екстренера, Мунтян умів жартувати, надихати та давати правильні слова в потрібний момент, залишаючись людиною, яку неможливо забути.

Що Шовковський сказав про Мунтяна

Тренер пригадав момент, який визначив його шлях до національної збірної. У фінальному зверненні екснаставник "Динамо" розповів про свій перший серйозний крок у кар'єру під керівництвом Мунтяна.

"Свої перші кроки в збірній я робив під його керівництвом. Пам'ятаю, як він побажав мені удачі перед викликом до національної команди — тоді я подумав, що він жартує. Він любив жартувати. І таким він залишиться в моїй пам'яті. Дякую йому за все і вічна світла пам'ять", — написав Шовковський.

