Шовковський емоційно висловився про смерть легенди Динамо

Шовковський емоційно висловився про смерть легенди Динамо

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 10:11
Шовковський емоційно висловився про смерть Мунтяна
Олександр Шовковський на тренерській лавці. Фото: УНІАН

Смерть Володимира Мунтяна стала важким ударом для київського "Динамо" та усієї української футбольної родини. Один із найтитулованіших гравців в історії клубу пішов на 80-му році життя після довгої хвороби. Для покоління вболівальників Мунтян був частиною епохи, а для людей всередині футболу — символом школи, традицій та характеру "біло-синіх".

Колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський дізнався новину разом з усією країною і на своїй сторінці в Instagram наголосив, наскільки значущою фігурою був Мунтян.

Олександр Шовковський нагадав, що легенда киян стояв біля початку цілого покоління українських футболістів, і багато хто з них зробив перші кроки в професійному футболі саме під його керівництвом.

Владимир Мунтян
Володимир Мунтян під час гри ветеранів. Фото: УНІАН

Спогади Шовковського про Мунтяна пов'язані не тільки з футболом, а й із людською підтримкою, яку той надавав молодим гравцям. За словами екстренера, Мунтян умів жартувати, надихати та давати правильні слова в потрібний момент, залишаючись людиною, яку неможливо забути.

Що Шовковський сказав про Мунтяна

Тренер пригадав момент, який визначив його шлях до національної збірної. У фінальному зверненні екснаставник "Динамо" розповів про свій перший серйозний крок у кар'єру під керівництвом Мунтяна.

"Свої перші кроки в збірній я робив під його керівництвом. Пам'ятаю, як він побажав мені удачі перед викликом до національної команди — тоді я подумав, що він жартує. Він любив жартувати. І таким він залишиться в моїй пам'яті. Дякую йому за все і вічна світла пам'ять", — написав Шовковський.

спорт футбол Динамо Олександр Шовковський Володимир Мунтян Збірна СРСР
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
