Шовковский оценил игру Динамо в матче с Ромой в Лиге Европы

Шовковский сделал важное заявление после поражения Динамо от Ромы
В третьем туре Лиги Европы "Динамо" потерпело очередное поражение. Оно стало третьим в турнире для киевской команды.
Александр Шовковский прокомментировал результат поединка в Италии, сообщает Telegram-канал "Динамівець".
"Бело-синие" до сих пор не забили ни одного гола в Лиге Европы. Киевляне занимают предпоследнее место среди всех команд в Лиге Европы.
Что Шовковский сказал о "Роме"
Главный тренер "Динамо" отметил, что в матче было мало опасных моментов. Александр Шовковский сожалеет, что киевская команда допустила ошибку в собственной штрафной, что привело к пенальти в ворота Руслана Нещерета. По мнению наставника, у "бело-синих" был шанс набрать первое очко в Лиге Европы, если бы не эпизод с одиннадцатиметровым.
Шовковский отдал должное Довбику и заявил, что против Артема сложно играть любому защитнику. Тренер "Динамо" был бы рад видеть такого форварда, как Артем, в своей команде.
Также тренер заявил, что в матче чемпионат Украины против донецкого "Шахтера" не сыграют Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок. Футболисты не успеют набрать форму после того, как восстановились от травм.
Напомним, экс-полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков готовится к переходу в одну из итальянских команд.
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