Шовковский оценил игру Динамо в матче с Ромой в Лиге Европы

Александр Шовковский руководит игрой "Динамо". Фото: Reuters/Alberto Lingria

В третьем туре Лиги Европы "Динамо" потерпело очередное поражение. Оно стало третьим в турнире для киевской команды.

Александр Шовковский прокомментировал результат поединка в Италии, сообщает Telegram-канал "Динамівець".

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Что Шовковский сказал о "Роме"

Главный тренер "Динамо" отметил, что в матче было мало опасных моментов. Александр Шовковский сожалеет, что киевская команда допустила ошибку в собственной штрафной, что привело к пенальти в ворота Руслана Нещерета. По мнению наставника, у "бело-синих" был шанс набрать первое очко в Лиге Европы, если бы не эпизод с одиннадцатиметровым.

Шовковский отдал должное Довбику и заявил, что против Артема сложно играть любому защитнику. Тренер "Динамо" был бы рад видеть такого форварда, как Артем, в своей команде.

Также тренер заявил, что в матче чемпионат Украины против донецкого "Шахтера" не сыграют Андрей Ярмоленко и Александр Пихаленок. Футболисты не успеют набрать форму после того, как восстановились от травм.

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