Шовковський оцінив гру Динамо у матчі з Ромою у Лізі Європи

Олександр Шовковський керує грою "Динамо". Фото: Reuters/Alberto Lingria

У третьому турі Ліги Європи "Динамо" зазнало чергової поразки. Воно стало третім у турнірі для київської команди.

Олександр Шовковський прокоментував результат поєдинку в Італії, повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

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Що Шовковський сказав про "Рому"

Головний тренер "Динамо" зазначив, що у матчі було мало небезпечних моментів. Олександр Шовковський шкодує, що київська команда припустилася помилки у власному штрафному майданчику, що призвело до пенальті у ворота Руслана Нещерета. На думку наставника, "біло-сині" мали шанс набрати перше очко в Лізі Європи, якби не епізод з одинадцятиметровим.

Шовковський віддав належне Довбику та заявив, що проти Артема складно грати будь-якому захиснику. Тренер "Динамо" був би радий бачити такого форварда, як Артем, у своїй команді.

Також тренер заявив, що у матчі чемпіонат України проти донецького "Шахтаря" не зіграють Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок. Футболісти не встигнуть набрати форми після того, як відновилися від травмування.

Нагадаємо, експівзахисник "Динамо" Віктор Циганков готується до переходу до однієї з італійських команд.

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