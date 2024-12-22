Бой Усик Фьюри — искусственный интеллект назвал своего победителя

Александр Усик празднует победу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри судили не только профессиональные арбитры. Впервые в истории титульного боксерского поединка свой вердикт вынес искусственный интеллект.

Он тоже присудил убедительную победу Усику, сообщает портал Новини.LIVE.

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О принципе работы искусственного интеллекта во время боя Усик Фьюри 2 мы подробно писали в специальном материале. Обошлось без сенсации. Данные AI отличались от оценок судей, но итог оказался тем же — убедительная победа украинца.

Тайсон Фьюри после боя. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Что отметил "четвертый арбитр"

Судьи Херардо Мартинес (Пуэрто-Рико), Пэт Морли (США) и Игнасио Роблес (Панама) единогласно присудили победу Александру Усику со счетом 116–112, 116–112, 116–112. Искусственный интеллект был более категоричен. Он отдал победу украинцу со счетом 118:112.

Решение AI носит ознакомительный характер. Оно не повлияло на исход боя Усика с Фьюри. Украинский боксер сохранил чемпионские пояса WBC, WBA, WBO и IBO. Уже в 2025 году Александр Усик может провести бой с Даниэлем Дюбуа, который владеет поясом по версии IBF.

Напомним, если вы пропустили бой Усик Фьюри 2, то можете ознакомиться с событиями поединка в нашей подробной текстовой онлайн-трансляции.

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