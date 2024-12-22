Бій Усик Фьюрі — штучний інтелект назвав свого переможця

Олександр Усик святкує перемогу. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі судили не лише професійні арбітри. Вперше в історії титульного боксерського поєдинку свій вирок виніс штучний інтелект.

Він також присудив переконливу перемогу Усику, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Про принцип роботи штучного інтелекту під час бою Усик Ф'юрі 2 ми докладно писали у спеціальному матеріалі. Обійшлося без сенсації. Дані ШІ відрізнялися від оцінок суддів, але результат виявився тим самим — переконлива перемога українця.

Тайсон Ф'юрі після бою. Фото: Reuters/Hamad I Mohammed

Що зазначив "четвертий арбітр"

Судді Херардо Мартінес (Пуерто-Ріко), Пет Морлі (США) та Ігнасіо Роблес (Панама) одноголосно присудили перемогу Олександру Усику з рахунком 116–112, 116–112, 116–112. Штучний інтелект був більш категоричним. Він віддав перемогу українцеві з рахунком 118:112.

Рішення ШІ має ознайомлювальний характер. Воно не вплинуло на кінець бою Усика з Ф'юрі. Український боксер зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA, WBO та IBO. Вже у 2025 році Олександр Усик може провести бій із Даніелем Дюбуа, який володіє поясом за версією IBF.

Нагадаємо, якщо ви пропустили бій Усик Ф'юрі 2, то можете ознайомитися з подіями поєдинку в нашій докладній текстовій онлайн-трансляції.

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