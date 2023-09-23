Сидорчук сыграл второй матч за "Вестерло": чем отличился украинец

Стандард — Вестерло. Фото: Twitter

Украинский легионер бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук провел свой второй матч за новый клуб. Произошло это в 8 туре Лиги Жупиле.

Бельгийский "Вестерло" снова не смог победить, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сидорчук снова без результативных действий

"Стандард" — "Вестерло" — 0:0

За "Вестерло" в стартовом составе в опорной зоне вышел Сидорчук.

Матч был богат моментами, поскольку "Вестерло" приходилось много защищаться и отбиваться от атак соперника. В одном из эпизодов Сидорчук получил желтую карточку, но помог удержать ворота на замке.

Отметим, что на прошлой неделе Сидорчук дебютировал за "Вестерло" матчем против "Антверпена".

После восьми туров "Вестерло" идет в зоне вылета, имея в активе всего 2 очка. У "Стандарда" 7 баллов и 12-я позиция. Лидирует в Лиге Жупиле "Гент", с которым вничью в Лиге конференций сыграла луганская "Заря".

Отметим, что Сидорчук перешел в сентябре в "Вестерло" за 500 тысяч евро. В клубе отметили, что трансфер стал возможен только по желанию футболиста.

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