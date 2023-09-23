Сидорчук зіграв другий матч за "Вестерло": чим відзначився українець

Стандард — Вестерло. Фото: Twitter

Український легіонер бельгійського "Вестерло" Сергій Сидорчук провів свій другий матч за новий клуб. Сталося це у 8-му турі Ліги Жупіле.

Бельгійський "Вестерло" знову не зміг перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

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За "Вестерло" в стартовому складі в опорній зоні вийшов Сидорчук.

Матч був багатий на моменти, оскільки "Вестерло" доводилось багато захищатися та відбиватися від атак суперника. В одному з епізодів Сидорчук отримав жовту картку, але допоміг втримати ворота на замку.

Зазначимо, що минулого тижня Сидорчук дебютував за "Вестерло" матчем проти "Антверпена".

Після восьми турів "Вестерло" йде в зоні вильоту, маючи в активі всього 2 очка. "Стандард" має 7 балів та знаходиться на 12-й позиції. Лідирує в Лізі Жупіле "Гент", з яким внічию в Лізі конференцій зіграла луганська "Зоря".

Зазначимо, що Сидорчук перейшов у вересні в "Вестерло" за 500 тисяч євро. У клубі зазначили, що трансфер став можливий лише через бажання футболіста.

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