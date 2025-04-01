Симеоне назвал игрока Барселоны, который может создать Атлетико проблемы

Тренер Диего Симеоне реагирует на игровой эпизод. Фото: Reuters/Albert Gea

В преддверии предстоящего ответного полуфинала Кубка Испании против "Барселоны" главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выразил восхищение одним из игроков каталонской команды. Наставник понимает, что "сине-гранатовые" могут создать проблемы "матрасникам".

Симеоне объяснил, как "Атлетико" сыграет с "Барселоной", сообщает Mundo Deportivo.

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В среду, 2 апреля, "Атлетико" примет "Барселону" в Мадриде в рамках ответного матча полуфинала Кубка Испании. В первом поединке эти соперники выдали настоящий триллер со счетом 4:4. Наставник столичной команды считает, что и вторая часть противостояния будет богатой на голы.

Кого опасается Симеоне

Главный тренер "Атлетико" впечатлен игрой 36-летнего форварда "Барселоны" Роберта Левандовского. В этом сезоне польский футболист забил уже 38 голов, причем 25 из них — в чемпионате Испании. Он опережает в таблице лучших бомбардиров Килиана Мбаппе и приближается к отметке в 100 голов за каталонскую команду.

Роберт Левандовский празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Диего Симеоне признался, что его впечатляет физическая форма Левандовского. Тренер "Атлетико" назвал польского игрока футболистом, у которого можно многому научиться. Аргентинец поздравил нападающего "Барселоны" с выдающимся сезоном и заявил, что восхищен упорством и показателями Роберта.

"Его работа и умение удерживать высокий уровень вызывают уважение. У Левандовского есть путь, по которому он следовал на протяжении всей своей карьеры. Он игрок, которым можно восхищаться, один из девяти игроков, за которым можно наблюдать и у которого можно учиться", — заявил Симеоне.

Тренер "Атлетико" добавил, что его команда способна нейтрализовать Левандовского и партнеров Роберта по команде. "Матрасники" не собираются сосредотачиваться только на обороне и попытаются забить как можно больше голов.

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