Сімеоне назвав гравця Барселони, який може створити Атлетіко проблеми

Тренер Дієго Сімеоне реагує на ігровий епізод. Фото: Reuters/Albert Gea

Напередодні майбутнього півфіналу Кубка Іспанії проти "Барселони" головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне висловив захоплення одним із гравців каталонської команди. Наставник розуміє, що "синьо-гранатові" можуть створити проблеми "матрацникам".

Сімеоне пояснив, як "Атлетіко" зіграє з "Барселоною", повідомляє Mundo Deportivo.

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У середу, 2 квітня, "Атлетіко" прийме "Барселону" в Мадриді в рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. У першому поєдинку ці суперники видали справжній трилер із рахунком 4:4. Наставник столичної команди вважає, що і друга частина протистояння буде багатою на голи.

Кого побоюється Сімеоне

Головний тренер "Атлетіко" вражений грою 36-річного форварда "Барселони" Роберта Левандовського. Цього сезону польський футболіст забив уже 38 голів, причому 25 із них — у чемпіонаті Іспанії. Він випереджає в таблиці найкращих бомбардирів Кіліана Мбаппе і наближається до позначки в 100 голів за каталонську команду.

Роберт Левандовський святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Дієго Сімеоне зізнався, що його вражає фізична форма Левандовського. Тренер "Атлетіко" назвав польського гравця футболістом, у якого можна багато чому навчитися. Аргентинець привітав нападника "Барселони" з визначним сезоном і заявив, що захоплений завзятістю та показниками Роберта.

"Його робота і вміння утримувати високий рівень викликають повагу. У Левандовського є шлях, яким він слідував протягом усієї своєї кар'єри. Він гравець, яким можна захоплюватися, один із дев'яти гравців, за яким можна спостерігати й в якого можна вчитися", — заявив Сімеоне.

Тренер "Атлетіко" додав, що його команда здатна нейтралізувати Левандовського і партнерів Роберта по команді. "Матрацники" не збираються зосереджуватися тільки на обороні та спробують забити якомога більше голів.

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