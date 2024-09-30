Симеоне обвинил Куртуа в беспорядках во время Мадридского дерби

Диего Симеоне успокаивает болельщиков. Фото: Reuters/Ana Beltran

Главный тренер "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне осудил поведение части болельщиков своей команды в воскресном мадридском дерби с "Реалом". Наставник возложил часть вины за беспорядки на стадионе на голкипера Тибо Куртуа.

Симеоне заявил, что Куртуа "изображал из себя жертву", сообщает 90min.

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В рамках восьмого тура чемпионата Испании "Атлетико" сыграл вничью с мадридским "Реалом" (1:1). Судье пришлось приостановить игру во втором тайме после первого гола "Реала". Причиной стало поведение болельщиков "Атлетико", которые начали бросать разные предметы в голкипера "Реала".

Тибо Куртуа в матче с "Атлетико". Фото: Reuters/Ana Beltran

Что Симеоне сказал о матче

Главному тренеру "Атлетико" пришлось выйти на поле, чтобы успокоить радикальных болельщиков команды во втором тайме. Тибо Куртуа бурно отпраздновал гол "Реала" и вызвал бурную реакцию фанов за своими воротами. В бельгийского футболиста сразу же полетели с трибун разные предметы.

Симеоне попытался успокоить болельщиков, а затем поговорил с Куртуа. Тренер "Атлетико" призвал голкипера "Реала" сохранять спокойствие и не провоцировать фанов. После игры наставник заявил, что считает поведение Куртуа провокационным, хотя это не оправдывает болельщиков. Часть из них пришли на матч в балаклавах, которые скрывали лица. По мнению тренера, у этих людей была только одна цель — сорвать матч.

Действия болельщиков уже осудили тренер "Реала", президент Ла Лиги и мэр Мадрида.

Напомним, Тибо Куртуа получил травму в матче с "Атлетико". В ближайшие недели в основном составе "Реала" его заменит Андрей Лунин.

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