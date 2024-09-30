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Сімеоне звинуватив Куртуа в заворушеннях на матчі Атлетіко з Реалом

30 вересня 2024 17:01
Сергій Романчук - Редактор
Сімеоне звинуватив Куртуа в заворушеннях під час Мадридського дербі
Дієго Сімеоне заспокоює вболівальників. Фото: Reuters/Ana Beltran
Сергій Романчук - Редактор

Головний тренер "Атлетіко" (Мадрид) Дієго Сімеоне засудив поведінку частини вболівальників своєї команди у недільному дербі з "Реалом". Наставник поклав частину провини за заворушення на стадіоні на голкіпера Тібо Куртуа.

Сімеоне заявив, що Куртуа "зображував із себе жертву", повідомляє 90min.

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У рамках восьмого туру чемпіонату Іспанії "Атлетіко" зіграв унічию з мадридським "Реалом" (1:1). Судді довелося призупинити гру у другому таймі після першого голу "Реала". Причиною стала поведінка вболівальників "Атлетіко", які почали кидати різні предмети в голкіпера "Реала".

Тібо Куртуа
Тібо Куртуа у матчі з "Атлетіко". Фото: Reuters/Ana Beltran

Що Сімеоне сказав про матч

Головному тренеру "Атлетіко" довелося вийти на поле, щоб заспокоїти радикальних уболівальників команди у другому таймі. Тібо Куртуа бурхливо відсвяткував гол "Реала" і викликав бурхливу реакцію фанів за своїми воротами. У бельгійського футболіста одразу ж полетіли з трибун різні предмети.

Сімеоне спробував заспокоїти вболівальників, а потім поговорив із Куртуа. Тренер "Атлетіко" закликав голкіпера "Реала" зберігати спокій та не провокувати фанів. Після гри наставник заявив, що вважає поведінку Куртуа провокаційною, хоча це не виправдовує вболівальників. Частина з них прийшла на матч у балаклавах, які приховували обличчя. На думку тренера, ці люди мали лише одну мету: зірвати матч.

Дії вболівальників уже засудили тренер "Реала", президент Ла-Ліги та мер Мадрида.

Нагадаємо, Тібо Куртуа отримав травму у матчі з "Атлетіко". Найближчими тижнями в основному складі "Реала" його замінить Андрій Лунін.

А форвард збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру у клубі з англійської Прем'єр-ліги.

Тим часом донецький "Шахтар" може замінити Маріно Пушича відомим фахівцем.

футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Діего Симеоне Атлетико Мадрид Тібо Куртуа

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