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Главная Спорт Семья Леброна Джеймса назвала условие завершения карьеры игрока

Семья Леброна Джеймса назвала условие завершения карьеры игрока

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 10:45
Сын Леброна Джеймса рассказал, когда отец завершит карьеру
Леброн Джеймс позирует на камеру. Фото: instagram.com/kingjames/

Главная звезда НБА Леброн Джеймс поставил перед собой еще одну важную цель. Известный баскетболист хочет сыграть в официальном матче вместе с 18-летним сыном Брайсом. 

Семья легендарного спортсмена не верит в то, что эта мечта сбудется, сообщает News.com.au

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Брайс Джеймс, младший сын Леброна, дал откровенное интервью, в котором поделился мнением о шансах сыграть рядом с отцом в НБА. Во время стрима он заявил, что идея оказаться в одной команде с Леброном кажется ему слишком нереалистичной: "Не буду врать... нет. Ему же будет 42, бро"

Леброн Джеймс близок к завершению карьеру

На сторис Брайс добавил, что рассчитывает начать карьеру в лиге в 2026 году, но даже в этом случае видеть Леброна в форме рядом с ним он считает маловероятным. По его словам, возраст отца делает такую цель просто "чересчур".

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны, его старший брат Бронни уже играет в "Лейкерс", став с 2024 года первым в истории игроком, сыгравшим против отца в официальном матче. У семьи также есть дочь Жури.

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс кладет мяч в сетку. Фото: instagram.com/kingjames/

Открытый отказ Брайса от совместной карьеры с отцом — ключевой момент взросления. Он показывает, что Брайс строит собственный путь, отделенный от громкого наследия. И даже не рассматривает вариант дриблинга под боком Леброна.

Брайса ждет дебют в НБА не ранее 2026 года, и пока на него смотрят как на перспективного новичка. Между тем, Леброн продолжит сезон 2025/26, вероятно последним, но уже не рядом с сыном. А Бронни пробивается за место в стартовом составе "Лейкерс". Впереди — начало новой главы в истории семьи Джеймсов. 

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спорт Баскетбол Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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