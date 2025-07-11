Син Леброна Джеймса розповів, коли батько завершить кар'єру

Леброн Джеймс позує на камеру. Фото: instagram.com/kingjames/

Головна зірка НБА Леброн Джеймс поставив перед собою ще одну важливу мету. Відомий баскетболіст хоче зіграти в офіційному матчі разом із 18-річним сином Брайсом.

Сім'я легендарного спортсмена не вірить у те, що ця мрія збудеться, повідомляє News.com.au.

Реклама

Читайте також:

Брайс Джеймс, молодший син Леброна, дав відверте інтерв'ю, в якому поділився думкою щодо шансів зіграти поруч із батьком у НБА. Під час стріму він заявив, що ідея опинитися в одній команді з Леброном здається йому надто нереалістичною: "Не буду брехати... ні. Йому ж буде 42, бро".

Леброн Джеймс близький до завершення кар'єру

На сторіс Брайс додав, що розраховує розпочати кар'єру в лізі у 2026 році, але навіть у цьому разі бачити Леброна у формі поруч із ним він вважає малоймовірним. За його словами, вік батька робить таку мету просто "занадто".

Брайс - молодший із двох синів Леброна та Саванни, його старший брат Бронні вже грає в "Лейкерс", ставши з 2024 року першим в історії гравцем, який зіграв проти батька в офіційному матчі. У сім'ї також є дочка Журі.

Леброн Джеймс кладе м'яч у сітку. Фото: instagram.com/kingjames/

Відкрита відмова Брайса від спільної кар'єри з батьком — ключовий момент дорослішання. Він показує, що Брайс будує власний шлях, відокремлений від гучної спадщини. І навіть не розглядає варіант дриблінгу під боком Леброна.

На Брайса чекає дебют в НБА не раніше 2026 року, і поки на нього дивляться як на перспективного новачка. Тим часом Леброн продовжить сезон 2025/26, імовірно останнім, але вже не поруч із сином. А Бронні пробивається за місце в стартовому складі "Лейкерс". Попереду — початок нової глави в історії родини Джеймсів.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх проводить складний сезон у боротьбі з головною конкуренткою з Австралії.

Російського баскетболіста заарештували у Франції за підозрою в скоєнні тяжких злочинів.

Артем Довбик може бути проданий до іншого клубу через позицію тренера "Рома" Джан П'єро Гасперіні.

"Жирона" змінила трансферну вартість Віктора Циганкова, українцем цікавляться в Англії.