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Головна Спорт Сім'я Леброна Джеймса назвала умову завершення кар'єри гравця

Сім'я Леброна Джеймса назвала умову завершення кар'єри гравця

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 10:45
Син Леброна Джеймса розповів, коли батько завершить кар'єру
Леброн Джеймс позує на камеру. Фото: instagram.com/kingjames/

Головна зірка НБА Леброн Джеймс поставив перед собою ще одну важливу мету. Відомий баскетболіст хоче зіграти в офіційному матчі разом із 18-річним сином Брайсом.

Сім'я легендарного спортсмена не вірить у те, що ця мрія збудеться, повідомляє News.com.au.

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Брайс Джеймс, молодший син Леброна, дав відверте інтерв'ю, в якому поділився думкою щодо шансів зіграти поруч із батьком у НБА. Під час стріму він заявив, що ідея опинитися в одній команді з Леброном здається йому надто нереалістичною: "Не буду брехати... ні. Йому ж буде 42, бро".

Леброн Джеймс близький до завершення кар'єру

На сторіс Брайс додав, що розраховує розпочати кар'єру в лізі у 2026 році, але навіть у цьому разі бачити Леброна у формі поруч із ним він вважає малоймовірним. За його словами, вік батька робить таку мету просто "занадто".

Брайс - молодший із двох синів Леброна та Саванни, його старший брат Бронні вже грає в "Лейкерс", ставши з 2024 року першим в історії гравцем, який зіграв проти батька в офіційному матчі. У сім'ї також є дочка Журі.

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс кладе м'яч у сітку. Фото: instagram.com/kingjames/

Відкрита відмова Брайса від спільної кар'єри з батьком — ключовий момент дорослішання. Він показує, що Брайс будує власний шлях, відокремлений від гучної спадщини. І навіть не розглядає варіант дриблінгу під боком Леброна.

На Брайса чекає дебют в НБА не раніше 2026 року, і поки на нього дивляться як на перспективного новачка. Тим часом Леброн продовжить сезон 2025/26, імовірно останнім, але вже не поруч із сином. А Бронні пробивається за місце в стартовому складі "Лейкерс". Попереду — початок нової глави в історії родини Джеймсів.

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спорт Баскетбол Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс НБА
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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