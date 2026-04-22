В Италии раскрыли сеть элитных услуг с участием футболистов Серии А

Полицейские в Италии. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Итальянские правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть элитных услуг, действовавшую в крупнейших городах страны. Расследование охватило деятельность, которая велась на протяжении нескольких лет. В деле фигурируют представители профессионального спорта.

Среди них оказались футболисты Серии А и спортсмены из Формулы-1, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Речь может идти примерно о 50 игроках итальянского чемпионата, а также об одном пилоте Формулы-1. Организация продвигала свои услуги через социальные сети, в том числе Instagram, где на аккаунт были подписаны многие футболисты. Деятельность началась еще в 2019 году и продолжалась в период пандемии. Расследование ведут правоохранительные органы Италии.

Что известно о расследовании

В рамках дела также рассматриваются эпизоды, связанные с личными отношениями участников сети. В отдельных случаях возникали конфликтные ситуации, которые могли сопровождаться давлением и угрозами. Эти факты проверяются следствием. Официальные органы пока не раскрывают все детали.

Имена большинства спортсменов на данный момент не обнародованы. При этом масштаб расследования указывает на возможную причастность представителей ведущих клубов Италии. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех следственных действий.

