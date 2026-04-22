Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Скандал с интимным салоном в Италии затронул десятки спортсменов

Скандал с интимным салоном в Италии затронул десятки спортсменов

Ua ru
Дата публикации 22 апреля 2026 09:42
В Италии раскрыли сеть элитных услуг с участием футболистов Серии А
Полицейские в Италии. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Итальянские правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть элитных услуг, действовавшую в крупнейших городах страны. Расследование охватило деятельность, которая велась на протяжении нескольких лет. В деле фигурируют представители профессионального спорта.

Среди них оказались футболисты Серии А и спортсмены из Формулы-1, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

Речь может идти примерно о 50 игроках итальянского чемпионата, а также об одном пилоте Формулы-1. Организация продвигала свои услуги через социальные сети, в том числе Instagram, где на аккаунт были подписаны многие футболисты. Деятельность началась еще в 2019 году и продолжалась в период пандемии. Расследование ведут правоохранительные органы Италии.

Что известно о расследовании

В рамках дела также рассматриваются эпизоды, связанные с личными отношениями участников сети. В отдельных случаях возникали конфликтные ситуации, которые могли сопровождаться давлением и угрозами. Эти факты проверяются следствием. Официальные органы пока не раскрывают все детали.

Имена большинства спортсменов на данный момент не обнародованы. При этом масштаб расследования указывает на возможную причастность представителей ведущих клубов Италии. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех следственных действий. 

скандал Серия А Формула-1
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации