В Італії розкрили мережу елітних послуг за участю футболістів Серії А

Поліцейські в Італії. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Італійські правоохоронні органи розкрили масштабну мережу елітних послуг, що діяла в найбільших містах країни. Розслідування охопило діяльність, яка велася протягом кількох років. У справі фігурують представники професійного спорту.

Серед них опинилися футболісти Серії А і спортсмени з Формули-1, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta Dello Sport.

Може йтися приблизно про 50 гравців італійського чемпіонату, а також про одного пілота Формули-1. Організація просувала свої послуги через соціальні мережі, зокрема Instagram, де на акаунт було підписано багато футболістів. Діяльність почалася ще 2019 року і тривала в період пандемії. Розслідування ведуть правоохоронні органи Італії.

Що відомо про розслідування

У межах справи також розглядають епізоди, пов'язані з особистими стосунками учасників мережі. В окремих випадках виникали конфліктні ситуації, які могли супроводжуватися тиском і погрозами. Ці факти перевіряються слідством. Офіційні органи поки що не розкривають усіх деталей.

Імена більшості спортсменів наразі не оприлюднені. При цьому масштаб розслідування вказує на можливу причетність представників провідних клубів Італії. Остаточні висновки буде зроблено після завершення всіх слідчих дій.

