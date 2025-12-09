Кроуфорд, Уайлдер и другие звезды поедут на турнир IBA к россиянину Кремлеву

Карл Фроч (слева) и Рик Росс. Фото: instagram.com/carlcobrafroch/

В Дубае стартовал чемпионат мира по боксу IBA — организации, которая после серии громких скандалов потеряла доверие МОК и была фактически вытеснена из олимпийской системы.

Несмотря на кризис репутации и руководство россиянина Умара Кремлева, турнир собрал несколько крупных звезд мирового бокса, что вызвало новую волну критики в международных медиа, сообщает "Трибуна".

Реклама

Читайте также:

Почему появление звезд вызывает вопросы

IBA стабильно удерживает внимание за счет огромных гонораров, которые платят приглашенным гостям и участникам. Амир Хан, Карл Фроч, Рой Джонс и другие известные спортсмены охотно прилетели на мероприятие, открыто восхваляя турниры IBA и размеры призовых.

Глава IBA Умар Кремлев. Фото: Wikipedia

В то же время мировое сообщество напоминает, что организация существует благодаря финансированию со стороны структур, связанных с РФ, и долгое время была центром скандалов, связанных с судейством и вмешательством федераций.

Общий призовой фонд составляет около 10 млн долларов, что позволяет IBA "покупать лояльность" известных атлетов. Появление Деонтея Уайлдера и Теренса Кроуфорда стало очередным сигналом, что организация пытается компенсировать потерю статуса в олимпийском движении максимально агрессивной маркетинговой политикой.

Деонтей Уайлдер прибудет на турнир IBA. Фото: instagram.com/iba_official/

Финалом турнира станет вечер IBA.Pro, где в главном бою встретятся Кубрат Пулев и Мурат Гассиев. Последний, находясь вне топ-10 рейтинга WBA, неожиданно получил шанс приблизиться к чемпионскому статусу, что вызывает новые вопросы к международным боксерским структурам и их допуску к соревнованиям под эгидой организации, которую МОК полностью исключил из олимпийской системы.

Напомним, в матчах Кубка Мира-2026 появится важное нововведение, которое может изменить футбол.

Один из главных молодых талантов "Динамо" переведен в юношескую команду накануне важной игры.

Египтянин Мохаммед Салах может покинуть "Ливерпуль" уже зимой из-за конфликта с тренерским штабом.