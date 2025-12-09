Видео
Скандал вокруг IBA — на турнир к Кремлеву отправятся звезды бокса

Скандал вокруг IBA — на турнир к Кремлеву отправятся звезды бокса

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 14:03
Кроуфорд, Уайлдер и другие звезды поедут на турнир IBA к россиянину Кремлеву
Карл Фроч (слева) и Рик Росс. Фото: instagram.com/carlcobrafroch/

В Дубае стартовал чемпионат мира по боксу IBA — организации, которая после серии громких скандалов потеряла доверие МОК и была фактически вытеснена из олимпийской системы.

Несмотря на кризис репутации и руководство россиянина Умара Кремлева, турнир собрал несколько крупных звезд мирового бокса, что вызвало новую волну критики в международных медиа, сообщает "Трибуна". 

Почему появление звезд вызывает вопросы

IBA стабильно удерживает внимание за счет огромных гонораров, которые платят приглашенным гостям и участникам. Амир Хан, Карл Фроч, Рой Джонс и другие известные спортсмены охотно прилетели на мероприятие, открыто восхваляя турниры IBA и размеры призовых.

Умар Кремлев
Глава IBA Умар Кремлев. Фото: Wikipedia

В то же время мировое сообщество напоминает, что организация существует благодаря финансированию со стороны структур, связанных с РФ, и долгое время была центром скандалов, связанных с судейством и вмешательством федераций.

Общий призовой фонд составляет около 10 млн долларов, что позволяет IBA "покупать лояльность" известных атлетов. Появление Деонтея Уайлдера и Теренса Кроуфорда стало очередным сигналом, что организация пытается компенсировать потерю статуса в олимпийском движении максимально агрессивной маркетинговой политикой. 

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер прибудет на турнир IBA. Фото: instagram.com/iba_official/

Финалом турнира станет вечер IBA.Pro, где в главном бою встретятся Кубрат Пулев и Мурат Гассиев. Последний, находясь вне топ-10 рейтинга WBA, неожиданно получил шанс приблизиться к чемпионскому статусу, что вызывает новые вопросы к международным боксерским структурам и их допуску к соревнованиям под эгидой организации, которую МОК полностью исключил из олимпийской системы. 

спорт бокс Деонтей Уайлдер IBA Умар Кремлев Теренс Кроуфорд
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
