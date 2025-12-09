Відео
Скандал навколо IBA — на турнір до Кремльова вирушать зірки боксу

Скандал навколо IBA — на турнір до Кремльова вирушать зірки боксу

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:03
Кроуфорд, Вайлдер та інші зірки поїдуть на турнір IBA до росіянина Кремльова
Карл Фроч (ліворуч) та Рік Росс. Фото: instagram.com/carlcobrafroch/

У Дубаї стартував чемпіонат світу з боксу IBA — організації, яка після серії гучних скандалів втратила довіру МОК і була фактично витіснена з олімпійської системи.

Попри кризу репутації та керівництво росіянина Умара Кремльова, турнір зібрав кілька великих зірок світового боксу, що викликало нову хвилю критики в міжнародних медіа, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

Чому поява зірок викликає питання

IBA стабільно утримує увагу завдяки величезним гонорарам, які платять запрошеним гостям та учасникам. Амір Хан, Карл Фроч, Рой Джонс та інші відомі спортсмени охоче прилетіли на захід, відкрито вихваляючи турніри IBA та розміри призових.

Умар Кремлев
Глава IBA Умар Кремльов. Фото: Wikipedia

Водночас світове співтовариство нагадує, що організація існує завдяки фінансуванню з боку структур, пов'язаних із РФ, і тривалий час була центром скандалів, пов'язаних із суддівством і втручанням федерацій.

Загальний призовий фонд становить близько 10 млн доларів, що дозволяє IBA "купувати лояльність" відомих атлетів. Поява Деонтея Вайлдера та Теренса Кроуфорда стала черговим сигналом, що організація намагається компенсувати втрату статусу в олімпійському русі максимально агресивною маркетинговою політикою.

Деонтей Уайлдер
Деонтей Вайлдер прибуде на турнір IBA. Фото: instagram.com/iba_official/

Фіналом турніру стане вечір IBA.Pro, де в головному бою зустрінуться Кубрат Пулєв і Мурат Гассієв. Останній, перебуваючи поза топ-10 рейтингу WBA, несподівано отримав шанс наблизитися до чемпіонського статусу, що викликає нові запитання до міжнародних боксерських структур та їхнього допуску до змагань під егідою організації, яку МОК повністю виключив з олімпійської системи.

Влад Самарський
Автор:
Влад Самарський
