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Отменен матч Динамо, ведь соперник привез на игру пять игроков

10 марта 2025 16:13
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Матч Динамо и Зари отменен после того, как соперник привез на матч пять игроков
Игроки "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Киев
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Юношеские команды киевского "Динамо" и луганской "Зари" должны были сыграть в 21-м туре первенства U-19. Игра была запланирована на 10 марта на базе киевлян.

Однако матч пришлось отменить, о чем сообщила пресс-служба "Динамо".

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"Динамо" Киев не сыграет с "Зарей". Фото: "Динамо"

"Заря" прибыла на игру в сокращенном составе

Известно, что на матч "Заря" прибыла только с пятью футболистами. В команде произошла вспышка гриппа и ОРВИ, из-за которой здоровыми остались только пятеро.

Согласно регламенту, "Заря" может получить техническое поражение со счетом 0:3. При этом, окончательное решение примет руководство Премьер-Лиги.

В первом круге между командами был сложный матч, где "Динамо" победило со счетом 2:1.

В юношеском первенстве после 20 туров "Динамо" занимает вторую позицию и отстает от "Шахтера" лишь на одно очко.

"Заря" в юношеской лиге идет на восьмой позиции.

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