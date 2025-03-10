Матч Динамо та Зорі скасовано після того, як суперник привіз на матч п'ять гравців

Гравці "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Київ

Юнацькі команди київського "Динамо" та луганської "Зорі" мали зіграти у 21-му турі першості U-19. Гра була запланована на 10 березня на базі киян.

Однак матч прийшлось скасувати, про що повідомила пресслужба "Динамо".

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"Зоря" прибула на гру в скороченому складі

Наразі відомо, що на матч "Зоря" прибула лише з п’ятьма футболістами. В команді сталася епідемія, через яку здоровими залишились лише п’ятеро.

Згідно з регламентом, "Зоря" може отримати технічну поразку з рахунком 0:3. При цьому остаточне рішення прийме керівництво Прем’єр-Ліги.

У першому колі між командами був складний матч, де "Динамо" перемогло з рахунком 2:1.

У юнацькій першості після 20 турів "Динамо" посідає другу позицію та відстає від "Шахтаря" лише на одне очко.

"Зоря" в юнацькій лізі йде на восьмій позиції.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" може підписати одного з трьох талановитих європейських фахівців на місце Марино Пушича.

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