Сколько зарабатывает Роналду — итоги за 2024 год

Португальский форвард Криштиану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer

Звездные футболисты продолжают бить рекорды по заработкам. Лидером остается всем известный португалец.

Форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду официально признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года по данным Sportico.

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Роналду и деньги

За прошлый, 2024 год 40-летний португалец заработал 260 миллионов долларов. Для понимания, на втором месте идет баскетболист "Голден Стейт" Стефен Карри, у которого лишь 153,8 миллиона долларов.

Тройку закрывает британский боксер Тайсон Фьюри, который получил 147 миллионов долларов.

Аргентинец Лионель Месси находится лишь на четвертой позиции со всего лишь 135 миллионов долларов.

Напомним, Роналду рассматривает возможность возвращения в Англию, чтобы осуществить конкретную цель.

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