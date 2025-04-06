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Скільки заробив Роналду за 2024 рік — сума шокує

6 квітня 2025 19:00
Максим Коваленко - Редактор
Скільки заробляє Роналду — підсумки за 2024 рік
Португальський форвард Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Stringer
Максим Коваленко - Редактор

Зіркові футболісти продовжують бити рекорди щодо заробітків. Лідером залишається всім відомий португалець.

Форвард "Аль-Насра" та збірної Португалії Кріштіану Роналду офіційно визнаний найоплачуванішим спортсменом 2024 року за даними Sportico.

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Роналду та гроші

За минулий, 2024 рік 40-річний португалець заробив 260 мільйонів доларів. Для розуміння, на другому місці йде баскетболіст "Голден Стейт" Стефен Каррі, у якого лише 153,8 мільйона доларів. 

Трійку закриває британський боксер Тайсон Ф'юрі, який отримав 147 мільйонів доларів. 

Аргентинець Ліонель Мессі знаходиться лише на четвертій позиції із всього лише 135 млн доларів.

Нагадаємо, Роналду розглядає можливість повернення в Англію, аби здійснити конкретну ціль.

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