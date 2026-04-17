Скрипник указал на разницу в уровне Зари с Динамо

Виктор Скрипник наблюдает за игрой "Зари". Фото: скриншот YouTube

В одном из центральных матчей 24-го тура чемпионата Украины "Заря" проиграла в Киеве местному "Динамо". Гости первыми открыли счет благодаря Филиппу Будковскому. Однако после этого луганчане пропустили три гола.

Скрипник признал, что у его подопечных было мало шансов на победы в столице, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Динамоманию".

На протяжении всего матча киевское "Динамо" владело игровым и территориальным преимуществом. У луганской "Зари" почти не было моментов, хотя гости сумели забил один гол.

Виктор Скрипник во время поединка. Фото: скриншот YouTube

Что Скрипник сказал о матче "Динамо" и "Зари"

Главный тренер луганской команды Виктор Скрипник прокомментировал поражение своих подопечных. Он отметил, что "Заря" столкнулась с соперником, который находился в максимальной мотивации после серии неудач. По его словам, итог матча соответствует ходу игры.

Скрипник подчеркнул, что в первом тайме "Заря" действовала в рамках игрового плана и смогла реализовать один из своих моментов. Однако после перерыва команде не хватило терпения и стабильности, чтобы удержать результат. Также он обратил внимание на разницу в глубине состава, которая сказалась по ходу встречи.

Читайте также:

"Проиграли команде, которая была "голодной". Когда после двух поражений попадаешь на такое "Динамо", это всегда тяжело. В первом тайме мы действовали так, как и планировали, нашли свой шанс и забили. Но после перерыва нужно было больше терпения, а в итоге все получилось по делу", — рассказал Скрипник.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что скончался известный мексиканский боксер, на счету которого 14 защит титулов.

Также Новини.LIVE сообщали о планах мадридского "Реала" избавиться от одного из трех звездных футболистов.