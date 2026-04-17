Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Костюк критиковал судей после победы над Зарей

Костюк критиковал судей после победы над Зарей

Ua ru
Дата публикации 17 апреля 2026 18:25
Костюк сделал заявление о судействе после победы Динамо над Зарей
Игорь Костюк во время матча. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в 24-м туре чемпионата Украины. Киевляне уступали по ходу встречи, но сумели переломить игру и добиться результата (3:1). Наставник отметил, что команда создала достаточное количество моментов и контролировала ход матча.

При этом тренер обратил внимание на эпизоды, связанные с судейскими решениями, сообщает портал Новини.LIVE.

Игорь Костюк подчеркнул, что после двух неудачных матчей команда продемонстрировала нужную реакцию. По его словам, игроки действовали агрессивно и сумели реализовать свои моменты. 

Игорь Костюк
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: скриншот YouTube

Костюк остался недоволен судейством

В эпизоде с голом Виталия Буяльского, который рефери отменил из-за офсайда у Матвея Пономаренко, тренеру киевского "Динамо" не понравилась слишком долгая пауза для просмотра момента на экране. Игорь Костюк отдельно остановился на спорных эпизодах, которые, по его мнению, не требовали вмешательства VAR и затягивали игру.

"Конечно, мы пропустили первыми, но потом преимущество было на нашей стороне. Создали достаточное количество моментов, которые переросли в голы. Игроки сами все понимают, дополнительная мотивация не нужна. Сегодня после двух поражений мы увидели агрессию и хорошие атаки", — рассказал Костюк.



Также тренер рассказал о кадровой ситуации в команде. Александр Яцык в ближайшее время вернется к тренировкам в общей группе. В то же время Блэнуцэ, Михайленко и Осипенко продолжают восстановление после травм и остаются вне заявки.

Также Новини.LIVE писали о том, чем сейчас занимается Алексанадр Шовковский, который в начале сезона тренировал "Динамо". 

Ранее Новини.LIVE писали о готовности мадридского "Реаала" продать одного из лидеров, это может быть даже Килиан Мбаппе. 

спорт футбол Динамо Заря Луганск Игорь Костюк
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации