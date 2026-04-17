Костюк сделал заявление о судействе после победы Динамо над Зарей

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в 24-м туре чемпионата Украины. Киевляне уступали по ходу встречи, но сумели переломить игру и добиться результата (3:1). Наставник отметил, что команда создала достаточное количество моментов и контролировала ход матча.

При этом тренер обратил внимание на эпизоды, связанные с судейскими решениями, сообщает портал Новини.LIVE.

Игорь Костюк подчеркнул, что после двух неудачных матчей команда продемонстрировала нужную реакцию. По его словам, игроки действовали агрессивно и сумели реализовать свои моменты.

Костюк остался недоволен судейством

В эпизоде с голом Виталия Буяльского, который рефери отменил из-за офсайда у Матвея Пономаренко, тренеру киевского "Динамо" не понравилась слишком долгая пауза для просмотра момента на экране. Игорь Костюк отдельно остановился на спорных эпизодах, которые, по его мнению, не требовали вмешательства VAR и затягивали игру.

"Конечно, мы пропустили первыми, но потом преимущество было на нашей стороне. Создали достаточное количество моментов, которые переросли в голы. Игроки сами все понимают, дополнительная мотивация не нужна. Сегодня после двух поражений мы увидели агрессию и хорошие атаки", — рассказал Костюк.

Также тренер рассказал о кадровой ситуации в команде. Александр Яцык в ближайшее время вернется к тренировкам в общей группе. В то же время Блэнуцэ, Михайленко и Осипенко продолжают восстановление после травм и остаются вне заявки.

