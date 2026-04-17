Костюк зробив заяву про суддівство після перемоги Динамо над Зорею

Ігор Костюк під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над луганською "Зорею" у 24-му турі чемпіонату України. Кияни поступалися по ходу зустрічі, але зуміли переломити гру і домогтися результату (3:1). Наставник зазначив, що команда створила достатню кількість моментів і контролювала хід матчу.

При цьому тренер звернув увагу на епізоди, пов'язані із суддівськими рішеннями, повідомляє портал Новини.LIVE.

Ігор Костюк підкреслив, що після двох невдалих матчів команда продемонструвала потрібну реакцію. За його словами, гравці діяли агресивно та зуміли реалізувати свої моменти.

Костюк залишився незадоволений суддівством

В епізоді з голом Віталія Буяльського, який рефері скасував через офсайд у Матвія Пономаренка, тренеру київського "Динамо" не сподобалася занадто довга пауза для перегляду моменту на екрані. Ігор Костюк окремо зупинився на спірних епізодах, які, на його думку, не потребували втручання VAR і затягували гру.

"Звичайно, ми пропустили першими, але потім перевага була на нашому боці. Створили достатню кількість моментів, які переросли в голи. Гравці самі все розуміють, додаткова мотивація не потрібна. Сьогодні після двох поразок ми побачили агресію і хороші атаки", — розповів Костюк.

Також тренер розповів про кадрову ситуацію в команді. Олександр Яцик найближчим часом повернеться до тренувань у загальній групі. Водночас Бленуце, Михайленко та Осипенко продовжують відновлення після травм і залишаються поза заявкою.

