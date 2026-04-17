Скрипник вказав на різницю в рівні Зорі з Динамо

Скрипник пояснив, чому Зоря програла Динамо
В одному з центральних матчів 24-го туру чемпіонату України "Зоря" програла в Києві місцевому "Динамо". Гості першими відкрили рахунок завдяки Пилипу Будківському. Однак після цього луганчани пропустили три голи.
Скрипник визнав, що його підопічні мали мало шансів на перемоги в столиці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".
Протягом усього матчу київське "Динамо" володіло ігровою і територіальною перевагою. У луганської "Зорі" майже не було моментів, хоча гості зуміли забити один гол.
Що Скрипник сказав про матч "Динамо" та "Зорі"
Головний тренер луганської команди Віктор Скрипник прокоментував поразку своїх підопічних. Він зазначив, що "Зоря" зіткнулася із суперником, який перебував у максимальній мотивації після серії невдач. За його словами, підсумок матчу відповідає ходу гри.
Скрипник підкреслив, що в першому таймі "Зоря" діяла в рамках ігрового плану і змогла реалізувати один зі своїх моментів. Однак після перерви команді не вистачило терпіння та стабільності, щоб утримати результат. Також він звернув увагу на різницю в глибині складу, яка далася взнаки по ходу зустрічі.
"Програли команді, яка була "голодною". Коли після двох поразок потрапляєш на таке "Динамо", це завжди важко. У першому таймі ми діяли так, як і планували, знайшли свій шанс і забили. Але після перерви потрібно було більше терпіння, а в підсумку все вийшло у справі", — розповів Скрипник.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що помер відомий мексиканський боксер, на рахунку якого 14 захистів титулів.
Також Новини.LIVE повідомляли про плани мадридського "Реала" позбутися одного з трьох зіркових футболістів.
