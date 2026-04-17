Головна Спорт Скрипник пояснив, чому Зоря програла Динамо

Скрипник пояснив, чому Зоря програла Динамо

Дата публікації: 17 квітня 2026 18:53
Скрипник вказав на різницю в рівні Зорі з Динамо
Віктор Скрипник спостерігає за грою "Зорі". Фото: скриншот YouTube

В одному з центральних матчів 24-го туру чемпіонату України "Зоря" програла в Києві місцевому "Динамо". Гості першими відкрили рахунок завдяки Пилипу Будківському. Однак після цього луганчани пропустили три голи.

Скрипник визнав, що його підопічні мали мало шансів на перемоги в столиці, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Динамоманію".

Протягом усього матчу київське "Динамо" володіло ігровою і територіальною перевагою. У луганської "Зорі" майже не було моментів, хоча гості зуміли забити один гол.

Виктор Скрипник
Віктор Скрипник під час поєдинку. Фото: скриншот YouTube

Що Скрипник сказав про матч "Динамо" та "Зорі"

Головний тренер луганської команди Віктор Скрипник прокоментував поразку своїх підопічних. Він зазначив, що "Зоря" зіткнулася із суперником, який перебував у максимальній мотивації після серії невдач. За його словами, підсумок матчу відповідає ходу гри.

Скрипник підкреслив, що в першому таймі "Зоря" діяла в рамках ігрового плану і змогла реалізувати один зі своїх моментів. Однак після перерви команді не вистачило терпіння та стабільності, щоб утримати результат. Також він звернув увагу на різницю в глибині складу, яка далася взнаки по ходу зустрічі.

"Програли команді, яка була "голодною". Коли після двох поразок потрапляєш на таке "Динамо", це завжди важко. У першому таймі ми діяли так, як і планували, знайшли свій шанс і забили. Але після перерви потрібно було більше терпіння, а в підсумку все вийшло у справі", — розповів Скрипник.

футбол Динамо УПЛ Віктор Скрипник Заря Луганськ
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
