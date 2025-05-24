Игроки Наполи сорвали пресс-конференцию Конте — видео

Антонио Конте на руках футболистов. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Антонио Конте стал главным архитектором чемпионства "Наполи" в сезоне 2024/2025. Для итальянского специалиста это уже третье Скудетто в карьере, ранее он выигрывал титул с "Ювентусом" и "Интером".

Из-за дисквалификации Конте наблюдал за решающим матчем против "Кальяри" с трибун. Он не мог присутствовать на скамейке, но после финального свистка спустился на поле и присоединился к игрокам, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Наполи" обыграл "Кальяри", футболисты долго праздновали Скудетто на поле. После этого тренер вышел на послематчевую пресс-конференцию, но не успел сказать и пары слов. Футболисты ворвались в зал с бутылками шампанского, облив наставника с ног до головы. Конте рассмеялся и принял поздравления с тем же запалом, с которым его команда шла к титулу.

Конте о Скудетто с "Наполи"

"Это было одно из самых трудных Скудетто в моей жизни. Атмосфера перед матчем была сумасшедшей — попасть на стадион было почти невозможно. Я знал, что подвесить надежду всего Неаполя — это слишком высокая цена. Эти ребята — герои", — признался тренер.

Антонио Конте вместе с игроками. Фото: Reuters/Remo Casilli

Победа стала четвертой в истории "Наполи" и второй за три года. Но именно этот титул стал особенным, завоеванным в борьбе "Интером", при давлении и через коллективный характер. Конте снова доказал, что умеет побеждать там, где другие сдаются.

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