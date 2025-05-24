Гравці Наполі зірвали пресконференцію Конте — відео

Антоніо Конте на руках футболістів. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Антоніо Конте став головним архітектором чемпіонства "Наполі" в сезоні 2024/2025. Для італійського фахівця це вже третє Скудетто в кар'єрі, раніше він вигравав титул із "Ювентусом" та "Інтером".

Через дискваліфікацію Конте спостерігав за вирішальним матчем проти "Кальярі" з трибун. Він не міг бути присутнім на лавці, але після фінального свистка спустився на поле та приєднався до гравців, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Наполі" обіграв "Кальярі", футболісти довго святкували Скудетто на полі. Після цього тренер вийшов на післяматчеву пресконференцію, але не встиг сказати й пари слів. Футболісти увірвалися в зал із пляшками шампанського, обливши наставника з ніг до голови. Конте розсміявся та прийняв привітання з тим же запалом, з яким його команда йшла до титулу.

Конте про Скудетто з "Наполі"

"Це було одне з найважчих Скудетто в моєму житті. Атмосфера перед матчем була божевільною — потрапити на стадіон було майже неможливо. Я знав, що підвісити надію всього Неаполя — це занадто висока ціна. Ці хлопці — герої", — зізнався тренер.

Антоніо Конте разом із гравцями. Фото: Reuters/Remo Casilli

Перемога стала четвертою в історії "Наполі" і другою за три роки. Але саме цей титул став особливим, завойованим у боротьбі з "Інтером", за тиску та через колективний характер. Конте знову довів, що вміє перемагати там, де інші здаються.

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