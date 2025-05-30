Скандал в Аргентине — суд по Марадоне аннулирован

Диего Марадона. Фото: фан-арт Instagram

Аргентинский суд 30 мая объявил о признании судебного процесса по делу о смерти Диего Марадоны недействительным. Обвиняемыми проходили семь медработников, которых подозревают в халатности.

Причиной стала отставка одной из судей — Хульеты Макинтач, которая участвовала в съемках документального фильма о процессе под названием "Divine Justice", сообщает ESPN.

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Прокуроры представили в суде трейлер фильма, где судья Хульета Макинтач появляется на фоне зала суда и архивных кадров Диего Марадоны. После этого судья заявила, что вынуждена снять с себя полномочия.

Судья Хульета Макинтач. Фото: Reuters/Francisco Loureiro

Теперь все рассмотрение дела с 11 марта будет обнулено. Процесс начнется заново, а новых судей определит апелляционный суд по жеребьевке.

"Пять лет выброшены в мусор"

Бывшая спутница жизни Диего Марадоны Вероника Охеда не сдержала эмоций: "Я расстроена. Пять лет работы пошли насмарку. Нас просто высмеяли". Адвокат дочерей Марадоны выразил надежду, что приговор удастся получить до конца года.

Диего Марадона скончался в 2020 году от остановки сердца в возрасте 60 лет. Обвиняемые в халатности медики продолжают настаивать, что футболист был сложным пациентом и не давал себя лечить.

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