Скандал в Аргентині — суд щодо Марадони анульовано

Дієго Марадона. Фото: фан-арт Instagram

Аргентинський суд 30 травня оголосив про визнання судового процесу у справі про смерть Дієго Марадони недійсним. Обвинуваченими проходили сім медпрацівників, яких підозрюють у недбалості.

Причиною стала відставка однієї із суддів — Хульєти Макінтач, яка брала участь у зйомках документального фільму про процес під назвою "Divine Justice", повідомляє ESPN.

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Прокурори представили в суді трейлер фільму, де суддя Хульєта Макінтач з'являється на тлі залу суду та архівних кадрів Дієго Марадони. Після цього суддя заявила, що змушена зняти з себе повноваження.

Суддя Хульєта Макінтач. Фото: Reuters/Francisco Loureiro

Тепер весь розгляд справи з 11 березня буде обнулено. Процес почнеться заново, а нових суддів визначить апеляційний суд за жеребкуванням.

"П'ять років викинуто в сміття"

Колишня супутниця життя Дієго Марадони Вероніка Охеда не стримала емоцій: "Я засмучена. П'ять років роботи пішли нанівець. Нас просто висміяли". Адвокат дочок Марадони висловив сподівання, що вирок вдасться отримати до кінця року.

Дієго Марадона помер 2020 року від зупинки серця у віці 60 років. Обвинувачені в недбалості медики продовжують наполягати, що футболіст був складним пацієнтом та не давав себе лікувати.

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