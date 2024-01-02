Snoop Dogg примет участие в Олимпиаде-2024
Американский музыкант Келвин Кордозар Бродус-младший, более известный под псевдонимом Snoop Dog, попробует силы в новом амплуа. Он отправится на летние Олимпийские игры в Париже.
Певец и продюсер будет комментировать Олимпиаду-2024, сообщает Deadline.
Всемирно известный рэпер Snoop Dog попробует себя в новой роли. Обладатель MTV Video Music Award намерен отправиться на Олимпиаду, которая пройдет в Париже летом 2024 года. Игры состоятся с 26 июля по 11 августа.
Новое амплуа звезды
Американская медиакорпорпция NBC Universal предложило 52-летнему рэперу контракт на работу во время Олимпиады-2024. Snoop Dog будет находиться в Париже. Его задача заключается в том, чтобы делать регулярные репортажи для прайм-тайм шоу. Оно будет выходить на телеканалах холдинга NBC и Peacock с первых дней главного спортивного события лета.
В NBC Olympics Production отметили, что Snoop Dog собирал десятки миллионов просмотров за свой самый яркий комментарий во время Олимпийских игр в Токио. Он остается востребованной звездой и лидером мнений американцев разных возрастных категорий.
Помимо работы в качестве комментатора, Snoop Dog будет делать репортажи, в которых станет исследовать знаковые памятные места Парижа. Он сделает ряд эксклюзивных интервью с участниками Олимпиады-2024.
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