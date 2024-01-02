Snoop Dogg візьме участь в Олімпіаді-2024

Snoop Dogg у Парижі. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Американський музикант Келвін Кордозар Бродус-молодший, більш відомий під псевдонімом Snoop Dog, спробує сили в новому амплуа. Він вирушить на літні Олімпійські ігри у Париж.

Співак та продюсер коментуватиме Олімпіаду-2024, повідомляє Deadline.

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Всесвітньо відомий репер Snoop Dog спробує себе у новій ролі. Власник MTV Video Music Award має намір вирушити на Олімпіаду, яка пройде у Парижі влітку 2024 року. Ігри відбудуться з 26 липня до 11 серпня.

Snoop Dogg на спортивному матчі. Фото: instagram.com/snoopdogg/

Нове амплуа зірки

Американська медіакорпорпція NBC Universal запропонувала 52-річному реперу контракт на роботу під час Олімпіади-2024. Snoop Dog перебуватиме у Парижі. Його завдання у тому, щоб надавати регулярні репортажі для прайм-тайм шоу. Воно виходитиме на телеканалах холдингу NBC та Peacock з перших днів головної спортивної події літа.

У NBC Olympics Production зазначили, що Snoop Dog збирав десятки мільйонів переглядів за свій найяскравіший коментар під час Олімпійських ігор у Токіо. Він залишається затребуваною зіркою та лідером думок американців різних вікових категорій.

Крім роботи як коментатора, Snoop Dog робитиме репортажі, в яких досліджуватиме знакові пам'ятні місця Парижа. Він зробить низку ексклюзивних інтерв'ю з учасниками Олімпіади-2024.

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