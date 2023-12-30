Ракета окупантів прилетіла в будинок срібної призерки Олімпіади Кравацької

Прокурори працюють на місці падіння ракети. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час однієї з наймасовіших атак росіян по житлових будинках в Україні 29 грудня постраждали десятки родин та сотні українців. Відома українська фехтувальниця Олена Кравацька відреагувала на черговий акт тероризму окупантів.

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Фото житлового будинку в Одесі, куди влучила ворожа ракета, спортсменка виклала у свій Instagram, передає Новини.LIVE.

Фехтувальниця пригадала, як раніше жила із родиною саме у цьому зруйнованому окупантами корпусі.

"Одеса. Це дім, в якому я прожила з сім'єю 6 років, і саме мій корпус, переїхали ми звідти після війни. Я не можу повірити, сльози на очах", — написала Кравацька.

Зазначимо, що Олена Кравацька вигравала "золото" на чемпіонаті світу 2010 року, "срібло" на чемпіонаті Європи 2012 року, а також бронзову медаль на Кубку світу-2014 року. На Олімпійських іграх у 2016 році Кравацька посіла друге місце в команді.

Війна все ще триває

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан також прокоментувала ракетний обстріл України армією РФ.

Скрин сторінки Ольги Харлан

"Все це за одну ніч. Мені надходить багато запитань: "Як справи вдома?" Війна все ще триває. Росія все ще держава-терорист і завжди нею буде", — написала Харлан на своїй сторінці в інстаграмі.

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