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Ракета окупантов прилетела в дом серебряной призерши Олимпиады Кравацкой

30 декабря 2023 23:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ракета окупантов прилетела в дом серебряной призерши Олимпиады Кравацкой
Прокуроры работают на месте падения ракеты. Фото: Одесская облатсная прокуратура
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

 

В ходе одной из самых массовых атак россиян по жилым домам в Украине 29 декабря пострадали десятки семей и сотни украинцев. Известная украинская фехтовальщица Елена Кравацкая отреагировала на очередной акт терроризма окупантов.

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Фото жилого дома в Одессе, куда попала вражеская ракета, спортсменка выложила в свой Instagram, передает Новини.LIVE.

Фехтовальщица вспомнила, как раньше жила с семьей именно в этом разрушенном оккупантами корпусе.

"Одесса. Это дом, в котором я прожила с семьей 6 лет, и именно мой корпус, переехали мы оттуда после войны. Я не могу поверить, слезы на глазах", — написала Кравацкая.

Отметим, что Елена Кровацкая выигрывала золото на чемпионате мира 2010, серебро на чемпионате Европы 2012, а также бронзовую медаль на Кубке мира-2014. На Олимпийских играх в 2016 году Кравацкая заняла второе место в команде.

Война продолжается

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан также прокомментировала ракетные обстрелы Украины армией РФ.

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Скрин страницы Ольги Харлан

"Все это за одну ночь. Мне поступает много вопросов: "Как дела дома?" Война все еще продолжается. Россия все еще государство-террорист и всегда им будет", — написала Харлан на своей странице в инстаграмме.

Напомним, "Барселона" в январе сделает все возможное, чтобы подписать лидера "Жироны".

Бывший главный тренер "Динамо" может возглавить "Ворсклу".

ГеоргийСудаков прокомментировал свой уход из "Шахтера".

Тренер хорватского клуба впервые рассказал, почему игнорирует Гармаша.

Назван лучший тренер года в футболе — победил с феноменальным отрывом.

"Жирона" в ближайшее время может подписать еще одного украинца из УПЛ.

 

 

 

 

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