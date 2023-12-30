Ракета окупантов прилетела в дом серебряной призерши Олимпиады Кравацкой

Прокуроры работают на месте падения ракеты. Фото: Одесская облатсная прокуратура

В ходе одной из самых массовых атак россиян по жилым домам в Украине 29 декабря пострадали десятки семей и сотни украинцев. Известная украинская фехтовальщица Елена Кравацкая отреагировала на очередной акт терроризма окупантов.

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Фото жилого дома в Одессе, куда попала вражеская ракета, спортсменка выложила в свой Instagram, передает Новини.LIVE.

Фехтовальщица вспомнила, как раньше жила с семьей именно в этом разрушенном оккупантами корпусе.

"Одесса. Это дом, в котором я прожила с семьей 6 лет, и именно мой корпус, переехали мы оттуда после войны. Я не могу поверить, слезы на глазах", — написала Кравацкая.

Отметим, что Елена Кровацкая выигрывала золото на чемпионате мира 2010, серебро на чемпионате Европы 2012, а также бронзовую медаль на Кубке мира-2014. На Олимпийских играх в 2016 году Кравацкая заняла второе место в команде.

Война продолжается

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан также прокомментировала ракетные обстрелы Украины армией РФ.

Скрин страницы Ольги Харлан

"Все это за одну ночь. Мне поступает много вопросов: "Как дела дома?" Война все еще продолжается. Россия все еще государство-террорист и всегда им будет", — написала Харлан на своей странице в инстаграмме.

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